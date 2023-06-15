Şırnak'ta kaybolan iki gençten acı haber: Cansız bedenleri göletten çıkarıldı

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde kendilerinden iki gündür haber alınamayan Ferhat Şanlı (22) ve İdris Alptekin'in (25) Saklan Köprüsü Göleti'nde cansız bedenleri bulundu.

İdil ilçesinde yaşayan Ferhat Şanlı ve İdris Alptekin, iki gün önce Silopi'ye gitmek için motosikletle evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Şanlı ve Alptekin eve dönmeyince aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Bugün öğleden sonra ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Saklan Köprüsü Göleti'nde 2 erkek cesedi ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede ölen kişilerin Şanlı ve Alptekin olduğunu belirlendi. Göletten çıkarılan cenazeler otopsi için morga götürüldü. Gölette yapılan aramada Şanlı ve Alptekin'e ait motosiklet de bulunarak, sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.