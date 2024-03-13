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Şırnak'ta çocuk patlamada hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bir çocuk, arazide bulup eve getirdiği cismi kurcalarken meydana gelen patlamada hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bir çocuk, arazide bulup eve getirdiği cismi kurcalarken meydana gelen patlamada hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı.

İlçenin Fındık Beldesinde yaşayan S.D. (4), arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi.

Evin avlusunda cismi kurcalarken meydana gelen patlamada S.D. ve annesi R.D. (46) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve oğlu ambulansla Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne R.D, Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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