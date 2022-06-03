Şırnak'ta bisiklet turu düzenlendi - Haberler

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Şırnak'ta bisiklet turu düzenlendi

AA - Faruk Küçük - Güncel
Şırnak'ta bisiklet turu düzenlendi

Şırnak'ta Türk Kızılayı kadın gönülleri ile Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü Derneği 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Şırnak'ta Türk Kızılayı kadın gönülleri ile Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Spor Kulübü Derneği 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bisiklet turunun startı, Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Osman Bilgin tarafından verildi.

Vali Bilgin, AA muhabirine, her alanda ve her yaştaki vatandaşların bisiklete bindiğini söyledi.

Vatandaşları spor yapmaya davet eden Bilgin, şöyle konuştu:

"Bisiklet sağlık demek. Günümüzün en önemli sorunu obezite ve ülkemizde son yıllarda sorun olmaya devam ediyor. Bisiklet, spor içinde en önemlilerden biridir. Başta gençler olmak üzere her yaştaki insanları bisiklet kullanmaya davet ediyorum. Özellikle Şırnak'ımızın ülkemize en iyi şekilde anlatılması açısından ve Şırnak'ın bir spor, huzur ve kültür kenti olduğunu da anlatmak istiyoruz."

Bisiklet turu Ömer Kabak Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir de yer aldı.

AA / Faruk Küçük - Güncel

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