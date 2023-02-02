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Şırnak'ta 26 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

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Şırnak'ta 26 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Şırnak'ta 26 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyorŞIRNAK Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar nedeniyle 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ta 26 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

ŞIRNAK Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar nedeniyle 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Şırnak merkezde 1 köy, Beytüşşebap'ta 14 köy, 8 mezra ve Uludere'de de 3 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 5 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştı. Şırnak İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beytüşşebap Uludere Şırnak Güncel Haberler

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