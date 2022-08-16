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Son dakika haberi | Cizre'de çıkan yangında 1 iş yeri, 1 araç ve 3 ev hasar gördü

Son dakika gündem haberi... Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan yangın, 1 iş yeri, 1 araç ve 3 evde hasara yol açtı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan yangın, 1 iş yeri, 1 araç ve 3 evde hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde bir iş yerinin önündeki tahta paletler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark ederek itfaiyeye ihbarda bulunan vatandaşlar ekipler gelene kadar yangına müdahale etti.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında alevlerin sıçraması sonucu 1 iş yeri, 1 kamyonet ve 3 ev hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Abidin Yel - Güncel

Tragger Şırnak Güncel Haberler Son Dakika

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