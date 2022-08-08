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Şırnak haber: Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi

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Şırnak haber: Cizre'de polis ekipleri kadınları KADES ile ilgili bilgilendirdi

Edinilen Şırnak gelişmesine göre Cizre ilçesinde polis ekipleri çeşitli sektörlerde çalışan kadınları Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirdi.

Cizre ilçesinde polis ekipleri çeşitli sektörlerde çalışan kadınları Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ile ilgili bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, kadınları çalıştıkları iş yerlerinde ve tekstil atölyelerinde ziyaret ederek, onlara kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bilgiler verdi.

Ekipler gerekli bilgilendirmenin ardından kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirip, uygulamanın kullanımı hakkında destek sundu.

AA / Abidin Yel - Güncel

Hisarcık Cizre KADES Güncel Haberler

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