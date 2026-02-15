Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Azerbaycan'ın desteğiyle doğal gaz santrali inşa edeceklerini söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Azerbaycan'ın desteğiyle Niş kentinde doğal gaz enerji santrali inşa edeceklerini duyurarak, projenin 2029'a kadar tamamlanması temennisinde bulundu.

Vucic, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Sırbistan Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Sırbistan-Azerbaycan Stratejik Ortaklık Konseyi'nin ilk oturumunun ardından iki ülkenin liderleri ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Vucic, Azerbaycan'ın desteğiyle Sırbistan'ın güneyinde yer alan Niş kenti yakınlarında doğal gaz enerji santrali inşa edeceklerini duyurdu.

Vucic, "İlk etapta 500 megavat kurulu kapasite ile başlayacağız. Aliyev, projeye kişisel olarak dahil olacağını söyledi. İnanmazsınız ama Azerbaycan, 1890 megavatlık kurulu kapasiteye sahip bir doğal gaz santrali inşa etti, hem de 2 yılda." ifadesini kullandı.

Doğal gaz santrali projesinde Sırbistan'dan da firmaların yer alacağını aktaran Vucic, "Bu proje, gelecekte yapmamız gerekenler için bir başlangıç noktası olabilir. Hatta daha fazla doğal gaz santrali inşasını değerlendirmeliyiz. Hatta küçük nükleer santralleri, veri merkezleri ve diğer her şeyi düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Vucic, doğal gaz santralinin 2029'da faaliyete geçebileceğine inandığını söyleyerek, Azerbaycan ile savunma işbirliği konusunu da görüştüklerini dile getirdi.

Sırp lider, Azerbaycan'ın her zaman Sırbistan'ın yanında olduğunu vurguladı.

Aliyev'in Sırbistan ziyareti kapsamında, Sırbistan'da doğal gaz santralinin inşasını öngören ön anlaşma dışında gıda güvenliği, ekonomi, telekomünikasyon, kültür, spor ve sağlık alanlarında 6 işbirliği anlaşmasının daha imzalandığı kaydedildi.