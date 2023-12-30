Sinop'un Türkeli ilçesinde beş katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Sinop'un Türkeli ilçesinde beş katlı bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçe merkezi Tümerkan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'ta Ahmet O'ya ait beş katlı binanın çatı kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi.