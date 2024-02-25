Sinop'un Gerze ilçesinde sıcak hava keyfi
Sinop'un Gerze ilçesinde şubat ayında sıcak havanın keyfi çıkarıldı. Hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıktığı ilçede vatandaşlar sahilde vakit geçirdi, bisiklet sürdü, piknik yaptı ve kış güneşinin tadını çıkardı. Çocuklar ise parklarda eğlendi. Gerze'de sıcak hava 2 Mart Cuma gününe kadar devam edecek.
Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar, şubat ayında sıcak havanın keyfini sahilde çıkardı.
Hava sıcaklığının 13 dereceyi bulduğu ilçede bazı vatandaşlar, ilçe sahilinde vakit geçirdi.
Güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri liman bölgesinde bisiklet sürdü, ailecek piknik, yürüyüş yaparak kış güneşini değerlendirdi.
Çocuklar ise aileleriyle parklarda eğlendi.
Gerze'de hava sıcaklıklarının 2 Mart Cuma gününe kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.