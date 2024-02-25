Üye Girişi
Haberler

Sinop'un Gerze ilçesinde sıcak hava keyfi

Güncelleme:

Sinop'un Gerze ilçesinde şubat ayında sıcak havanın keyfi çıkarıldı. Hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıktığı ilçede vatandaşlar sahilde vakit geçirdi, bisiklet sürdü, piknik yaptı ve kış güneşinin tadını çıkardı. Çocuklar ise parklarda eğlendi. Gerze'de sıcak hava 2 Mart Cuma gününe kadar devam edecek.

Sinop'un Gerze ilçesinde vatandaşlar, şubat ayında sıcak havanın keyfini sahilde çıkardı.

Hava sıcaklığının 13 dereceyi bulduğu ilçede bazı vatandaşlar, ilçe sahilinde vakit geçirdi.

Güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri liman bölgesinde bisiklet sürdü, ailecek piknik, yürüyüş yaparak kış güneşini değerlendirdi.

Çocuklar ise aileleriyle parklarda eğlendi.

Gerze'de hava sıcaklıklarının 2 Mart Cuma gününe kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sinop Gerze Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı ŞİFRESİZ nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme linki var mı, hangi kanaldan izlenir? Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne? Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat Pazar Survivor yeni bölüm! DEM Parti Erzurum Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli kimdir? DEM Parti Erzincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir? DEM Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ adayı Hayrettin Kaya kimdir? DEM Parti Edirne Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Edirne adayı Mevlüt Aykoç ve Aylin Hacaloğlu kimdir? DEM Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Diyarbakır adayı Serra Bucak ve Doğan Hatun kimdir? DEM Parti Denizli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli adayı Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım kimdir? DEM Parti Çankırı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çankırı adayı Azize Akoğlu ve Veysel Yıldırım kimdir? DEM Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Çanakkale adayı Canan Aytaç ve Çetin Avcı kimdir? DEM Parti Bursa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa adayı İhsan Seylan ve Bilmez Erbağ kimdir? DEM Parti Burdur Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Burdur adayı Fatma Arslan ve Tamer Kaş kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title