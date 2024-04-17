Sinop'un Boyabat ilçesinde yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dodurga köyünde Ali Bozdemir'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.