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Sinop'un Boyabat İlçesinde Şeker Pancarı Hasadı Başladı

Sinop'un Boyabat İlçesinde Şeker Pancarı Hasadı Başladı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, dört köyde toplam 1163 dekar alanda şeker pancarı hasadına başlandı. Tarım Müdürü Murat Usta, bu yıl her dekardan ortalama 8 ton şeker pancarı beklediklerini belirtti. Çiftçiler, artan girdi maliyetleri nedeniyle devlet desteği bekliyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde şeker pancarı hasadına başlandı.

İlçede dört köyde 1163 dekar alanda çiftçiler tarafından şeker pancarı hasadı yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AA muhabirine, şeker pancarı hasadının çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

İlçelerinde dört köyde, 1163 dekar alanda hasat işleminin yapıldığını vurgulayan Usta, "Bu yıl dekar başına ortalama 8 ton şeker pancarı elde edileceğini tahmin ediyoruz, çiftçilerimize bereketli olsun." dedi.

Kurusaray köyünde şeker pancarı hasadı yapan Haşim Kılıç ise köylerinde 3 yıldır şeker pancarı hasadı yapıldığını dile getirdi.

Artan girdi maliyetlerinin kazançlarını düşürdüğünü vurgulayan Kılıç, "İlk yıl verim de fiyat da çok güzeldi. İki senedir girdi fiyatlarının artışı kazancımızı düşürdü. Bu nedenle devletimizden çiftçimize destek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Çiftçi Necmi Aktaş da hasat işlemini imece usulü yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Makinelerle tarladan sökümü yapılan pancarları traktör kasalarında taşıyıp buraya döküyoruz. Burada komşular arasında yardımlaşma var. Sırayla birbirimizin işine imece usulüyle gelip, buraya dökülen pancarları tek tek temizleyip yapraklarını keserek kamyonlara yüklenmeye hazır hale getiriyoruz. Yine birlikte gelen kamyonlara yükleme yapıyoruz. Kastamonu Şeker Fabrikası'na giden pancarımız orada tartılıp, ona göre ücretlendiriliyor. Devlet bize pancarımıza göre hayvanlarımıza yem için küspe veriyor."

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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