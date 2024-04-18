Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı

Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araç ile içindeki 4 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.