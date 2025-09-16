Sinop'ta Sezonun İlk Lakerdaları Tezgâhlarda: Kavanoz Fiyatı 2000 Lira

Sinop'ta av sezonunun başlamasıyla balıkçılar tarafından avlanan 3 kilogramlık toriklerden yapılan sezonun ilk lakerdaları (tuzlu balık) tezgahlarda satışa sunuldu.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle de tescillenen ve balıkçılarca toriklerden (iri palamut) üretilen lakerda yapımına bu yıl erken başlandı.

Palamut avcılığında yaşanan düşüş nedeniyle ağırlıkları 3 kilogramı bulan toriklerden hazırlanan lakerdalar, kavanozu 2 bin liradan tezgahlarda satışa sunuldu.

Lakerda yapım ustası İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, palamut avcılığının olmaması sebebiyle bu yıl lakerda yapımında torik kullandıklarını söyledi.

Torik balığının ağlara çok fazla takılmadığını anlatan Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Buna rağmen gelen talepleri geri çevirmemek adına ağlara takılan toriklerden sezonun ilk lakerdalarını yaptık. Her sene olduğu gibi yurt içinden ve dışından talepler geliyor. Biz de bunları karşılamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Geçen sezon palamut bol olduğu için kavanozu 1200 liradan alıcı buluyordu. Bu sezon palamut azlığından kavanozu 2 bin liradan satışa sunuldu."