Sinop'ta otomobil duvara çarptı, 1 kişi yaralandı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil duvara çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin duvara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrah Bozkurt idaresindeki 34 DVA 320 plakalı otomobil, Türkeli- Ayancık karayolunda seyir halindeyken, Keş köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarındaki bahçe duvarına, ardından elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel