Sinop'ta Öğrenciler Karnelerini Aldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Osman Özkan Uygur Özay İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, öğrencilerin karnelerinin başarılı olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Sizler daha çok çalışıp daha başarılı olacaksınız, bundan hiç şüphemiz yok. Gelecekte kaymakam, öğretmen, doktor ve gönlünüzdeki mesleklere kavuşarak ülkemizin yönetiminde payınız olacaktır. Sizleri çok seviyoruz, önemsiyoruz. İnşallah yıl sonu karnelerinizde de başarılarınızın arttığını göreceğiz." dedi.

Yılmaz, konuşmasının ardından Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ile öğrencilere karnelerini dağıttı.

Bu arada ilçe genelinde 8 bin 580 öğrencinin karne sevinci yaşadığı öğrenildi.