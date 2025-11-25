Sinop'ta 'Doç. Dr. Güneş Koza Anaokulu'nun Temeli Atıldı

Sinop'ta, Organize Sanayi Bölgesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak "Doç. Dr. Güneş Koza Anaokulu"nun temeli atıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan dua ve kurdele kesimiyle başladı. Törende daha sonra anaokulunun temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, hayırsever iş insanı Bedri Koza'nın eğitime ve öğretime katkı amacıyla bir okul yaptırmasını çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Vali Özarslan, Kıvanç Group Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Koza'ya teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bedri Bey'le bir sohbet esnasında kendisinin eşine duyduğu derin sevgiyi ifade etmek amacıyla böyle bir düşüncesinin olduğunu cümle arasında bahsedince ben de OSB'nin içinde OSB Yönetim Kurulu ile yaptığımız istişare doğrultusunda bir anaokulu yapılması konusunda anlaştık. Bedri Bey'in eşine duyduğu sevginin bir somut işareti olarak da bugün bu anaokulun temelini atıyoruz. Bu kapsamda Sinop OSB'de en büyük eksikliklerden birisi de okuldu. Dolayısıyla OSB'de 3 bin çalışanımız var. Bunların 1500'ü kadın. Ancak o kadınlarımızın çocuklarına yönelik burada bir eğitim yuvası yoktu. Bedri Bey'in niyetiyle anaokulunun temelini bugün atıyoruz. Altı derslikli tam donanımlı bir okulumuz olacak. Kıvanç Grup'a buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca Genel Müdüründen bütün işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum."

Diğer iş insanlarına da seslenen Özarslan, şunları kaydetti:

"Sinop'ta gerek merkezde gerekse ilçelerde ikamet eden ekonomik durumu varlıklı iş insanlarımızın gerekse il dışında yaşayan, ikamet eden iş insanlarımızın benzer bir şekilde Bedri Bey'den, Güneş Hanımefendi'den ilham alarak, örnek alarak eğitim yatırımlarına destek vermelerini yürekten istirham ediyorum. Onlara diyorum ki, arsalarımız var buyurun, aşklarınız adına, analarınız, babalarınız adına gelin burada olduğu gibi bu aşkın ifadesi yaşasın diyoruz ve hepsini yatırımlara bekliyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Hayırsever iş insanı Bedri Koza ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Şu an çok heyecanlıyım. Uzun süredir hayat kurduğum eşim adına bir eğitim kurumu yapılma noktasında Sayın Valimizle yapmış olduğumuz bir görüşme bizi bugün burada bir araya getirdi. Bu projemizin hayata geçirilmesinde başta Valimiz olmak üzere Organize Sanayi Başkanımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve bize destek olanlara şahsım ve ailem olarak şükranlarımızı iletiyorum. Bir kurumu yapmakla kalmayıp bunun işletilmesi noktasında da ailecek elimizi bu kurum üzerinden çekmeyeceğiz. İnşallah örnek olabilecek tam ve noksansız dört dörtlük bir yapının yapılmasının yanı sıra sürdürülmesi noktasında da çabalarımızı devam ettireceğiz. Bu sözü burada size veriyoruz."

Doç. Dr. Güneş Koza da "Bir eğitimci olarak çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunacak olan bu anaokuluna ismimin verilmesi benim için onur verici ve bundan dolayı da gurur duyuyorum. Bu projenin hayata geçmesine emeği olan herkese başta Sayın Valimiz olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara sevgili eşime, çocuklarıma, aileme ve Kıvanç Grup çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bir toplumun gelişmesinde en büyük etkenin eğitim ve öğretim olduğunu kimse yadsıyamaz. Bu konuda bizim de katkımızın olması bizim için gurur verici, kıvanç duyuyoruz, aynı zamanda çalışan annelere de desteğimizden onur ve mutluluk duyuyoruz. Aydın, pırıl, pırıl, geleceğe umutla bakan Cumhuriyet çocukları yetişsin." ifadelerini kullandı.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, "Bu anaokulu ailelerimizin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri yenilikçi ve çağdaş bir mimari ile planlanan modern eğitim anlayışını yansıtacak bir yapıya sahip olacaktır. Özellikle çalışan ebeveynlerin gönül rahatlığı ile çocukların eğitimi için işaret edilen bir yer olacaktır. Bu anlamlı katkılarından dolayı Koza ailesine teşekkür ediyor, okulun eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sinop OSB Başkanı Hakkı Çakan da eğitime yapılan her katkıyı bölge ve ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak gördüğünü vurguladı. Çakan, "Bu okul sayesinde OSB'de çalışanların çocukları ve bölgemizde yaşayan aileler güvenli ve çağdaş bir eğitim ortamına kavuşacaklardır. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum." dedi.