Sinop'ta 947 konutun hak sahibi belli oldu

SİNOP'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek 947 sosyal konut için hak sahiplerini belirleme kurası, gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Bunlar sadece parayla yapılan işler değil. Biz bütün bu afetlerin üstesinden gelirken ülkede ekonomide, sağlıkta, ulaştırmada, eğitimde dış ticaret, dış politikada üstün başarılar gösteriyoruz. İçeride bu işin çok farkında değiliz ama dışarıdan gerçekten yıldız gibi parlayan bir ülkeyiz" dedi.

TOKİ tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Sinop genelinde inşa edilecek 947 sosyal konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla Sinop Kültür Merkezinden tören düzenlendi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk katıldı.

Törende konuşan TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, "Geçmişle geleceği, yeşil ile yapıyı insan ile şehri bütünleştiren konutlar ve sosyal donatılar ürettik. Detay mimariyi esas alan projeler geliştirdik. Deprem bölgesinde yeni şehirler oluşturduk. Tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Şehirlerimizde bahçe kültürünü ihya edecek yüzlerce millet bahçesi kazandırdık. Sinop kent meydanı, millet bahçesini hayata geçirdik. 2019 yılında 50 bin 2020 yılında 100 bin 2022 yılında ise 250 bin haneyi kapsayan 3 ayrı sosyal konut projelerini başlattık" diye konuştu.

Konutların mimari ve sosyal yönlerine değinen AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, "TOKİ sadece konut yapmıyor, bugün Ayancık'ta, Boyabat'ta, Durağan'da, Sinop'ta yapılmış konutlara bakın. Çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, konutların arasında oluşmuş yürüme alanları ve yaşam alanları konutların konumlanış biçimi, Sinop'ta denize nazır biçimde birbirinin önünü kesmeyecek bir mimari biçimlendirme ile konutlarımızı yaptık. Bütün konutlarımızı böyle yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımız dört duvarın arasında yaşamasın bir sosyal donatının içinde yaşasın, çocukları parklarda oyun alanlarında oynasın, aileler evlerin arasında birbirleriyle komşuluk ilişkisini geliştirebilsin istedik. Bunların arkasında bir akıl var. Bizim medeniyet değerlerimizi temel alan inanç değerlerimize, tarihe ve kültüre bağlılığımızı esas alan zihindir" dedi.

Bugün Sinop için önemli bir gün olduğunu ifade eden Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Umutların yeşerdiği bir gündür. Hemşehrilerimizin heyecanına, beklentisine, duasına ortak olduğumuz gündür. Bugün burada, şehitlerimizin emanetlerinin, gazilerimizin, engelli kardeşlerimizin, emekli büyüklerimizin, gençlerimizin ve çok çocuklu ailelerimizin için ayrılan kontenjanların yer alması; devletimizin ve tabi ki milletimizin her zaman olduğu gibi toplumsal hassasiyetleri gözeten, kimseyi geride bırakmayan ve aynı zamanda inancımızın, kültürümüzün ve hukukumuzun bir gereği olan sosyal devlet anlayışını ortaya koyan bir yaklaşımdır. Devletimizin en önemli önceliklerinden biri, vatandaşlarımızın yaşam refahını, yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi fiziksel şartlarda yaşamalarını sağlamaktır. Çünkü biliyoruz ki; bir insanın yuvası, hanesi, onun bu dünyadaki en kıymetli hazinesidir, sığınağıdır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vatandaşının her türlü ihtiyacını gözeten, kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin ne kadar güçlü, ne kadar kudretli olduğunu bugün burada bir kez daha, gururla görüyoruz. 'Yüzyılın Konut Projesi'nin mimarı, Cumhurbaşkanımızın vizyoner öncülüğünde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un koordinesinde, 500 bin sosyal konutu kapsayan konut projesinin kura töreni, 81 vilayetimizde olduğu gibi bugün Sinop'umuzda da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda; Sinop'umuzda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız 947 konut için bugün 'bismillah' diyor, ilk adımı atıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin yıldız gibi parlayan bir ülke olduğunu ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Bizler büyük bir milletiz. Bizim tarihimizi dünya tarihinden alsak geriye bir dünya tarihi yazılamaz. Bu büyüklük, çok eski çağlardan beri ortak kaderi yaşamak, yaşanılan badirelerden birlikte yeni salaha çıkma gibi bir gücümüzden kaynaklanır. Bizler eski dünyanın en çetin yerinde en son 2 büyük imparatorluk kurduk. En son Gazi Mustafa Kemal ile Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduk. Devletlerin ve ülkelerin 2 tane düşmanı vardır. Biri düşman dediğimiz siyasi unsur, insan unsuru öbürü de doğal afetlerdir. Biz İstiklal harbimizi insan unsuruna karşı gerçekleştirdik. Fakat 21'inci yüzyılda doğal afetlere karşı çok büyük mücadeleler vererek hamdolsun bugün iyi yerlere geldik" dedi.

YILDIZ GİBİ PARLAYAN BİR ÜLKEYİZ

Türkiye'nin yıldız gibi parlayan bir ülke olduğunu belirten Suver, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"6 senedir bakanlıktayım. Geldiğimden bu yana seller, yangınlar, depremler ile mücadele etmekteyiz. Bizim bir çantamız var evde hazır durur. Bir afet olduğunda hemen onu kapar talimat verilen yere doğru koşarız. Biz bu mücadeleleri başımızdaki sarsılmaz irade ile verdik. Bu irade Recep Tayyip Erdoğan iradesidir. 6 Şubat depreminin birinci gün Adıyaman'daydım. Cumhurbaşkanımız 'son depremzede evine girmeden bize rahatlık yüzü yok' demişti. Bu talimatla canla başla çalışmaya başladık. Biz daha cesetlerimizi enkaz altından çıkarmadan ikinci hafta Adıyaman'da yeni konutların temelini atmaya başladık. Çok kısa bir sürede 450 - 500 bin konutu hayata geçirdik. Bunlar sadece parayla yapılan işler değil. Biz bütün bu afetlerin üstesinden gelirken ülkede ekonomide, sağlıkta, ulaştırmada, eğitimde, dış ticarette, dış politikada üstün başarılar gösteriyoruz. İçeride bu işin çok farkında değiliz ama dışarıdan gerçekten yıldız gibi parlayan bir ülkeyiz. Türkiye, her bakımdan başarılı bir ülke olarak görülüyor."

