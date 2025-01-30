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Sinop Jandarma Komutanı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sinop Jandarma Komutanı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceleyip oy kullanarak, AA çalışanlarını tebrik etti.

Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başaklıgil, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" fotoğraflarından yana tercihini kullanan Başaklıgil, "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Spor"da ise Mustafa Murat Kaynak'ın "Şampiyonlar" karelerine oy verdi.

Başaklıgil, AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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