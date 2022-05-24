Singapur'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Haberler

KUALA Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk mutfağına ait lezzetler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçiliği ev sahipliğinde Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi.

Türk Mutfağı Haftası'nın açılışı vesilesiyle düzenlenen gala yemeği, Türkiye ve Türk yemeklerinin Singapur'daki diplomatik misyon temsilcileri ve Singapurlu iş insanları da dahil tüm davetlilere daha yakından tanıtılmasına imkan sağladı.

Singapurluların yoğun ilgi gösterdiği davette konuşan Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli, Türk mutfağının Türkiye'nin kültürel, tarihi ve coğrafi zenginliğinin bir uzantısı olduğuna işaret ederek, Türk Mutfağı Haftası gibi iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayan etkinliklerin gelecek dönemde devam edeceğini vurguladı.

Büyükelçi Gönenli, "Türk mutfağı, kültürel zenginliğimizin ve ülkemizin kozmopolit niteliğinin bir yansımasıdır. Türkiye ile Singapur'un çok kültürlülüğe ve hoşgörüye verdiği önem, ülkelerimiz arasındaki ortak noktalardan biri olmasının ötesinde, daha yakın dostluk ve iş birliği için de zemin oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.???????