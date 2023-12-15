Singapur'da Le Le adlı panda ziyaretçilerine veda etti

Singapur'da doğan dev panda yavrusu Le Le, son kez ziyaretçilerin karşısına çıktı ve 16 Ocak 2024'te Çin'e dönmek üzere karantinaya alınacak. Yaklaşık 1.000 ziyaretçi, Le Le'ye veda etmek için River Wonders Parkı'nda düzenlenen dev panda sergisini ziyaret etti.

ÇEKİM TARİHİ: 13 Aralık 2023

1. Pandanın çeşitli görüntüleri

2. Ziyaretçilerin çeşitli görüntüleri

İki yaşındaki dev panda yavrusu Le Le, Çarşamba günü Singapur'da son kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Le Le, 16 Ocak 2024'te Çin'e dönmek üzere karantinaya alınacak.

Mandai Yaban Hayatı Grubu'nun yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 1.000 ziyaretçi Le Le'ye veda etmek için Singapur'un ünlü hayvanat bahçesi River Wonders Parkı'nda düzenlenen dev panda sergisini ziyaret etti.

"River Wonders Parkı'na hem pandaları hem de Le Le'yi görmeye geldim. Ne de olsa o, Singapur'da doğmuş bir panda. Onu bizzat görmek için buraya gelmek istedim."

Açıklamada ayrıca erkek panda yavrusunun bir charter kargo uçağıyla Singapur'dan Çin'in batısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Chengdu'ya götürüleceği kaydedildi.

Le Le, Singapur'da doğan ilk pandaydı. Le Le'nin ebeveynleri olan Kai Kai ve Jia Jia, River Wonders Parkı'nda kalmaya devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Singapur'dan bildiriyor. (XHTV)