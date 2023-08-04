Üye Girişi
Haberler

Simav'da seyir halindeki araç yandı

Güncel Haberler

Kütahya'nın Simav ilçesinde seyir halindeyken yanan bir araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde seyir halindeyken yanan araç küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Simav istikametine seyreden H.B. idaresindeki otomobil, Simav TÜVTÜRK yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı. H.B. yönetimindeki 11 ABK 184 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Simav Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kütahya Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title