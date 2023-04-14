SİLOPİ'DE DEPREMZEDE AİLELER İÇİN VOLEYBOL TURNUVASI

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde depremzedeler yararına voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvadan elde edilen gelirle, 32 depremzede aileye 17 bin TL değerinde hediye çeki dağıtılacak.

Eğitim-Bir Sen Silopi şubesi tarafından, Silopi Anadolu Lisesi spor salonunda depremzedeler yararına voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvada birinci olan Vatan Ortaokulu'nun kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, ikinci olan Yenişehir Ortaokulu'nun kupasını Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Bilal Aksoy, üçüncü olan Polis Gücü takımının kupasını da Genç Memur-Sen Başkanı Rıdvan Yağız verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, turnuvada emeği geçen tüm eğitimcilere teşekkür etti. 14 takımın katıldığı turnuvadan elde edilen gelirlerin de, 32 depremzede aileye 17 bin TL değerinde hediye çeki şeklinde dağıtılacağı belirtildi. Eğitim Bir Sen Silopi İlçe Başkanı Bilal Aksoy, bu yıl yapılan turnuvanın daha anlamlı olduğunu ifade ederek, 'Her yıl düzenlemiş olduğumuz voleybol turnuvamızın bu seneki amacı çok daha anlamlıdır. Bu sene düzenlemiş olduğumuz voleybol turnuvamızı depremzedeler yararına düzenledik. Turnuvamıza toplamda 14 takım katıldı. Elde edilen gelirin tamamını depremzede ailelerimize hediye olarak dağıtacağız. Geçen yıllara göre biraz daha buruk turnuva geçiriyoruz. Bunda da depremin etkisi var. Buradaki amacımız da depremzede ailelerimize yardımcı olmaktır' dedi.