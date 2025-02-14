Silikon Vadisi'ndeki Suriyeli mühendisler, ülkelerinin kalkınmasında gençlerin oynayacağı rolden umutlu

ETHEM EMRE ÖZCAN/AHMET KARAAHMET - ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışan Suriyeli mühendisler, devrik Baas rejiminin harabeye çevirdiği Suriye'nin kalkınmasında gençlerin üstleneceği rolden umutlu olduklarını belirtti.

ABD'de Silikon Vadisi'nde çalışan Suriyeli mühendisler, başkent Şam'da düzenlenen teknoloji konferansının ardından ülkenin geleceğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Google'da yapay zeka uzmanı olarak çalışan Mahmoud Alnahlawi, Şam doğumlu olduğunu, 1969 yılında ABD'ye göç ettiklerini belirtti.

Michigan Üniversitesi'nde Bilgisayar Bilimi bölümünde okuduğunu aktaran Alnahlawi, şu an Google şirketinde yapay zeka teknolojisi alanında çalıştığını söyledi.

Alnahlawi, daha önce Google Search, Apple ve Yahoo şirketleri ile birkaç küçük şirkette de çalıştığını bildirdi.

Suriye'ye 2011'den bu yana ilk kez ziyaret ettiğini anlatan Alnahlawi, burada gençlerle bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Alnahlawi, Şam'da düzenledikleri teknoloji konferansına değinerek, "Daha önce çok sayıda konferansa katıldım ancak Şam'daki sanki geniş aile toplantısı gibiydi. İnsanlar burada uzun zamandır birbirini görmemiş bir aile gibiydi. Suriye'nin geleceğini, beraber inşa etme hayalini taşıyordu." ifadelerini kullandı.

Alnahlawi, gençlerin kendilerini geliştirmeyi çok istediğini vurgulayarak, "Fırsat verilirse kendilerine ve ülkelerine faydalı olabileceklerini hissediyorlar." dedi.

Uzmanlık alanı olan yapay zekanın önemine işaret eden Alnahlawi, şöyle konuştu:

"Ben yapay zekanın çeşitli amaçlar için kullanımıyla ilgileniyorum. Yapay zeka örneğin savaş nedeniyle psikolojik rahatsızlıkları bulunanlara destek olabilir. Artık 'Agent' adı verilen algoritmalar geliştirildi, bununla birlikte görme, duyma ve hareket etme yetisini kaybedenler tedavi edilebilir. Yapay zeka artık onlar için duyup görebiliyor, bu benim ilgilendiğim alan."

Alnahlawi, yapay zekanın, Suriye'deki iç savaşta sivillerin korkulu rüyası olan patlamamış mayınların belirlenmesinde ve temizlenmesinde önemli rol oynayabileceğini bildirdi.

" Suriye'de büyük kalkınma fırsatları olduğu düşünüyorum"

Alnahlawi, yapay zekadan her alanda, özellikle tarım ve eğitim alanında faydalanılması gerektiğini bildirdi.

Eğitimin artık çok kişiselleştiğini, yapay zekanın birçok bilgiye ulaşarak analiz yapabildiğini belirten Alnahlawi, burada birçok öğrencinin üniversite dışında kendini geliştirmek istediğini, yapay zekanın bu konuda onlara yardımcı olacağını anlattı.

Gençlere destek olmaya devam edeceklerine değinen Alnahlawi, şunları söyledi:

"Suriye halkı ile dünyadaki uzmanlar arasında teknoloji alanında köprü kurmak için konferanslarımıza devam edeceğiz. İnşallah Suriye'ye güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Suriye'de büyük kalkınma fırsatları olduğu düşünüyorum. Meslektaşlarımdan biri şunu diyordu: 'Eskiden ülkeye dönmeye korkardık, şimdi ülkeye kötü bir şey olacak diye korkuyoruz'."

Gençlerle çok gurur duyduğunu vurgulayan Alnahlawi, "Büyük şirketler, bir sorunla karşılarsa örneğin bir duvarı yıkacaksa bir iş makinesiyle bunu yıkar. Bizim gençlerimiz, karşılarına duvar çıktığında bir yol bulup buradan geçmeyi başarıyor." şeklinde konuştu.

"Eskiden ülkemize gelirken burasının bizim olduğunu hissetmezdik"

42 yıldır ABD'de yaşayan Suriye asıllı Bassel Ojjeh de Suriye'de devrik rejimin hep bir baskısı olduğunu belirtti.

"(Rejimin) Bu baskı 14 yıldır değil, 54 yıldır vardı." diyen Ojjeh, "Eskiden ülkemize gelirken, burasının bizim olduğunu hissetmezdik. Sanki başka birisi bizden vatan çalmış gibi hissederdik. İş fırsatlarını hissetmezdim. Eğer burada o dönem iş yapacak olsaydın, ruhunu ve prensiplerini satacaktın." ifadelerini kullandı.

LigaData şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Ojjeh, "Rejimin işlediği suçlar bizi çok etkiliyordu ancak ailelerimiz buradaydı, bir şey yapamadık. Bu dengeyi hep gözetiyorduk." dedi.

Ojjeh, eskiden sadece ailesini ve arkadaşlarını görmek için Şam'a geldiğini belirterek, "ABD'de Silikon Vadisi'ndeki Suriyelileri bir araya getirmek için bir kafe açtık. Rejim bizi tek başımıza hareket etmeye mecbur bıraktı, istihbarat ve baskısı vardı. Biz de siyasi işlerden uzak durduk. Bu kafede birbirimize yardım etmeye çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye devriminin başlamasıyla vatandaşlara yardım ettiklerini vurgulayan Ojjeh, şöyle konuştu:

"Suriye'deki bilişimciler gerçekten çok güçlüler. Biz de 'Suriye'de konferans yaparız, 50-60 kişi gelir sonra döneriz' dedik. Ancak İsveç, Almanya, Kanada, Fransa ve Türkiye'den konferansa gelenler oldu. Hepsi Suriyeli tabii. Bu denli katılım bizi şaşırttı. Dünyaya Suriyeli bilişimcilerin, Fransız, Japon, Çinli veya Hint meslektaşlarıyla ayını kapasiteye sahip olduklarını göstermeye çalışıyoruz ve Suriyelilerin acınarak değil, hak ettikleri için işe alınmasını istiyoruz."

"Suriye'deki bilişimciler çok çalışkanlar, eğer onlara fırsat verilirse ilerlerler"

Şam'daki Suriyeli öğrencilerin evlerine gittiğini anlatan Ojjeh, öğrencilerin becerisi ve hikayelerinden çok etkilendiğini belirtti.

Ojjeh, Suriye'nin teknoloji kalkınmasından umutlu olduğuna işaret ederek, "Suriye'deki bilişimciler çok çalışkanlar, eğer onlara fırsat verilirse ilerlerler. Uzun vadede ülkenin bu durumu, kimsenin yapamadığı şeyler için bir fırsata dönüşebilir. Başkalarını taklit etmeden, birbirimize yardım ederek sıçramayı başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin birçok ülkede başarılı olduğunun altını çizen Ojjeh, bu insanların deneyimlerinden faydalanılmasının önemini vurguladı.

Ojjeh, Suriye'nin geleceğinin inşasındaki zorluklara değinerek, şunları kaydetti:

"Şimdi elektrik, internet ve diğer zorluklar var ancak yaptırımlar bunun tepesini oluşturuyor. Şu an yaptırımların var olması için herhangi bir neden yok. Çünkü yaptırımlar sadece bir hükümeteydi. O hükümet artık yok, neden hale bu yaptırımlar kaldırılmadı?"