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Silifke'de Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kazı malzemelerine el konuldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adreslerde kazı yaparken kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Mersin Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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