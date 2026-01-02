Şili'nin Ankara Büyükelçisi Arcos'tan, Türkiye ile ilişkilerin 100. yılında işbirliği vurgusu Açıklaması

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, ASELSAN ile işbirliğini sürdürdüklerine işaret ederek, "Ekipman, hizmet ve lojistiği geliştirmek için silahlı kuvvetlerimizle çalışıyorlar. Bu ilişki bizim için önemli. Çünkü Türklerin Şili'ye sağladığı hizmet ve ürünler bilgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımıyla birlikte geliyor." dedi.

Arcos, Şili ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılında siyasi, ticari ve kültürel bağlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türklerle temaslarının Osmanlı İmparatorluğu dönemine dayandığını belirten Arcos, Şili-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 30 Ocak 1926'da resmiyete döküldüğünü hatırlattı.

Arcos, Şili'nin Türkiye ile diplomatik ilişki kuran ilk Latin Amerika ülkesi olduğuna ve bunun 100. yılının kutlanacağına işaret ederek, uluslararası ortam ve Soğuk Savaş gibi etkenler nedeniyle ikili ilişkilerde iniş çıkışlar yaşanmasına rağmen pozitif ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Birçok büyükelçilik henüz İstanbul'da varlığını sürdürürken 1941'de Ankara'da temsilcilik açtıklarını ve bunu yapan ilk Latin Amerika ülkesi olduklarını anımsatan Arcos, 2011'de yürürlüğe giren Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması'nın önem arz ettiğine ve Türkiye'yle bu anlaşmayı yapan tek Latin Amerika ülkesi konumunda olduklarına değindi.

Arcos, "Bu olumlu ve sürekli gelişen bir ilişki, farklı alanları kapsıyor. Her iki ülkenin devlet başkanları da diğer ülkeye ziyaretlerde bulundu." diyerek, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şili'yi, eski Şili devlet başkanları Ricardo Lagos ve Sebastian Pinera'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğine işaret etti.

Savunma sanayide işbirliği artıyor

İkili ticaretin her zaman gelişime açık olduğunu dile getiren Arcos, Şili'nin tüm dünyaya ihracatını artırdığını ve Avrupa'dan Asya'ya, Kuzey Amerika'dan Türkiye'ye çok geniş bir serbest ticaret anlaşması ağı içinde olduğunu vurguladı.

Arcos, uluslararası ortamın ticareti çok etkilediğine dikkati çekerek, Türkiye'nin sanayi ve hizmet ihracatını genişletmek istediğini, Şili'nin de yeni ürün ve alanları ticarete katmak için çaba gösterdiğini paylaştı.

Lojistik ağlarıyla dünyanın her yerine kolayca meyve ihraç edilebildiğine değinen Arcos, tarım, gıda ve madencilik ticaretinde tüm dünyayla iyi ilişkileri sürdürdüklerini söyledi.

Arcos, uzun yıllardır Şili'de faaliyet gösteren ASELSAN'ın başkent Santiago'da 2024'te bir Latin Amerika ofisi açtığını hatırlatarak, "Ekipman, hizmet ve lojistiği geliştirmek için silahlı kuvvetlerimizle çalışıyorlar. Bu ilişki bizim için önemli. Çünkü Türklerin Şili'ye sağladığı hizmet ve ürünler bilgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımıyla birlikte geliyor." dedi.

HAVELSAN'ın, Şili Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) için sözleşme imzaladığını anımsatan Arcos, savunma sanayi alanında işbirliğinin gelişime açık olduğunun altını çizdi.

Arcos, Şilili ve Türk savunma sanayi şirketi yetkililerini bir araya getirdiklerini belirterek, Latin Amerika ve diğer bölge pazarları için ortak üretim ve yatırım fikirlerinin görüşüldüğünü aktardı.

Kültürel etkileşim büyüyor

İlişkilerin 100. yılını kutlamak için film gösterimleri yapmayı, Şilili sanatçıları Türkiye'ye getirmeyi ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi planladıkları bilgisini paylaşan Arcos, bir asırlık ilişkileri yansıtan belge ve fotoğraflardan oluşan bir sergi hazırladıklarını kaydetti.

Arcos, Türk Hava Yollarının (THY) Türkiye-Şili arasında karşılıklı direkt uçuşları başlatmasının taraflar arasındaki kültürel etkileşime katkısına değinerek, "Şili'den Türkiye'ye giden turist ve yolcu sayısı iki katına çıktı. Türkiye'den Şili'ye gidenlerin sayısı da aynı şekilde." dedi.

Türk turistlerin Şili'yi ziyaret etmek için vizeye başvurmasına gerek olmadığını vurgulayan Arcos, ülkesinin kuzeyinin çöl uzay gözlemevlerine ev sahipliği yaptığını, fiyortların bulunduğu güney kesiminde rafting gibi eğlenceli maceralar yaşayabilecek etkinliklerin bulunduğunu belirtti.

Arcos, yiyecek ve içeceklerini Türk misafirlere tanıtmak istediklerini ifade ederek, Santiago'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ofisi açılmasını, bu sayede dileyen Şilililerin Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmesini teşvik ettiklerini kaydetti.

Türk dizilerinin kültürel etkileşime katkı sağladığına dikkati çeken Arcos, "Herkes televizyonda izlediği yerleri ziyaret etmek, yemeklerini tatmak ve bu toprakları deneyimlemek istiyor." diye konuştu.

Arcos, fırsat buldukça Türkiye'yi gezdiğini aktararak, ülkenin Şilili ziyaretçilere sunacak çok şeyi olduğunu söyledi.

Yeni dönemde Şili-Türkiye ilişkileri

Aşırı sağcı fikirleriyle öne çıkan Şili'nin seçilmiş Devlet Başkanı Jose Antonio Kast'ın martta görev başına gelmesiyle Türkiye-Şili ilişkilerinin nasıl şekilleneceği hakkındaki soruyu cevaplayan Arcos, "Türkiye ile ilişkiler 100 yıllık. Bir asırlık ilişkilerin iniş ve çıkışları var ama ortalamasını aldığınızda her zaman gelişiyor. Bu nedenle, büyük değişiklikler beklemiyorum. Türkiye ile geliştirdiğimiz iyi ilişkilerin değişmesini beklemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Serbest ticaret ve dünya pazarına açık olma konularında yeni dönemde değişiklik yaşanmayacağını dile getiren Arcos, "Şili, uzun yıllardır oldukça istikrarlı bir ülke olarak bilinir. Bu istikrar dış politika için de geçerlidir. Çünkü devletin bir dış politikası var, şu ya da diğer tarafın dış politikası değil. Değişmeyecek bazı çizgiler ve tanımlamalar var." dedi.