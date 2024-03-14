Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Sağlık Çalışanlarıyla Buluştu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kızılkaya, daha sonra beraberindeki hastane yetkilileriyle acil servisteki hasta ve yakınlarını ziyaret etti, "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.