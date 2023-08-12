Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, şehit ailesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Valiliğine atanan Hacıbektaşoğlu, 2 yıl önce Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur'un ailesine veda ziyaretinde bulundu.

Şehidin Barış Mahallesi'nde yaşayan ailesiyle görüşen Hacıbektaşoğlu, şehide Allah'tan rahmet diledi, aileden helallik istedi.