Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, iftarda muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde düzenlenen iftar programında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde düzenlenen iftar programında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, Kurtalan'da Kaymakamlık ve belediye tarafından Selahaddin Eyyubi Caddesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın daha da arttığını belirten Hacıbektaşoğlu, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olmayı sürdüreceğini ifade etti.

Hacıbektaşoğlu, iftar sonrasında da Kurtalan Öğretmenevi'nde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi, talepleri dinledi.