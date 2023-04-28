Üye Girişi
Haberi Paylaş
Siirt'te zehirlenen köpek tedavi altına alındı

Siirt'te zehirlenen köpek tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Siirt'te bir otomobilin çarptığı ve ardından konulduğu kartondaki ilaçtan zehirlenen köpek, tedavi altına alındı.

Siirt'te bir otomobilin çarptığı ve ardından konulduğu kartondaki ilaçtan zehirlenen köpek, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, bir kutuya konularak Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirildi.

Burada akademisyen ve öğrencilerin müdahale ettiği köpeğin, kutuda bulunan ve tarım ilacı olduğu değerlendirilen ilaçtan zehirlendiğini tespit edildi.

Köpek, merkezde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title