Siirt'te yıldırım isabet eden caminin minaresinde hasar oluştu

Siirt'te yıldırım isabet eden caminin minaresinde hasar oluştu.

Bayraktepe köyünde aniden bastıran yağış esnasında köydeki caminin minaresine yıldırım isabet etti.

Yıldırımın etkisiyle minare zarar gördü.

Köydeki vatandaşlardan Abdullah Şehitoğlu, namazın ardından camiden çıktığı sırada minareye yıldırım isabet ettiğini söyledi.???????

Minarenin üst bölümünün yıkıldığını belirten Şehitoğlu, park halindeki bir otomobilde de hasar oluştuğunu ifade etti.

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