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Siirt'te Otomobil Kazasında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kazada otomobilin alev alması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.