Siirt'te Otomobil Kazasında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kazada otomobilin alev alması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.
LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.
Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.