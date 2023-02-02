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Siirt'te kar hayatı olumsuz etkiliyor

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Siirt'te kar hayatı olumsuz etkiliyor

Siirt ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Siirt ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçesine elektrik arızası için giden DEDAŞ Siirt İl Müdürlüğü arıza ekiplerini taşıyan araç, Ormanlı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Öte yandan Pervari ilçesi Doğan köyünden Adana'ya çalışmak için giden ve 12 kişiyi taşıyan minibüs, karda mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, araçta bulunan işçileri kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Şirvan ilçesinin Çavuşlu köyünde ise 20 yaşındaki Osman Okan'ın rahatsızlanması üzerine ailesi sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılmasının ardından hasta, Pervari Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tragger Şirvan Siirt Güncel Haberler

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