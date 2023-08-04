Siirt'te Kaçak Su Kullanımına Karşı Denetimler Sıklaştırıldı

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SİSKİ) ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak su kullanımının önüne geçmek ve su kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla geniş bir çalışma başlattı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatlarıyla yürütülen bu denetimler, halkın içme suyunda mağduriyet yaşamaması için sıklaştırıldı.

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (SİSKİ) ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak su kullanımının önüne geçmek ve su kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla geniş bir çalışma başlattı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatlarıyla yürütülen bu denetimler, halkın içme suyunda mağduriyet yaşamaması için sıklaştırıldı.

Siirt'te kurak geçen yaz mevsimi ve iklimsel kuraklık sebebiyle ana kaynaklarda su seviyesinin azalması nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan su sorununun önüne geçmek amacıyla kaçak su ekipleri, sahada yaptıkları çalışmalarda şehir içme suyunu kaçak yollarla kullandığı tespit edilen kişilere yönelik yasal işlem uyguluyor.

Denetimlerde, içme suyunun yanı sıra tarlalar, bağ ve bahçelerin de kaçak yollarla sulandığı belirlenerek, kaçak su kullanan kişilere cezai işlem uygulanıyor.

Yetkililer, kaçak su kullanan vatandaşların bildirilmesini isterken, kaçak su kullananlara göz açtırmayacaklarını ve kaçak suyla mücadeleyi kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. - SİİRT