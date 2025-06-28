Siirt'te İlk Trabzon Hurması Hasadı Kasımda Yapılacak

Siirt'te İlk Trabzon Hurması Hasadı Kasımda Yapılacak
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Siirt'in Pervari ilçesinde 4 yıl önce dikilen Trabzon hurması fidanlarının ilk meyvesi, bu yıl kasım ayında toplanmaya hazırlanıyor. 17 bin fidanın dağıtıldığı projede üreticiler, alternatif ürünlerle meyveciliği artırmayı hedefliyor.

Siirt'in Pervari ilçesindeki çiftçiler, 4 yıl önce diktikleri Trabzon hurması fidanlarının ilk meyvesini kasım ayında yapacakları hasat döneminde toplayacak.

Siirt merkez ve Pervari ilçesinin Botan Çayı kenarındaki bahçelerde, 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının uyguladığı "Alternatif Ürünlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeyle Trabzon hurması fidanı desteği sağlandı.

İl genelinde 4 yılda toplam 1 milyon 212 bin lira maliyetle 17 bin Trabzon hurması fidanı dağıtıldı.

Sulamanın yapıldığı bölgede maliyeti düşük, kolay yetiştirilebilen Trabzon hurması üretimine yönelen çiftçiler, ağaçların meyve vermesiyle ilk hasadı bu yıl kasım ayında yapacak.

"Önümüzdeki yıl 10 bin hurma fidanı dağıtacağız"

Pervari'deki bahçelerde incelemede bulunan ve üreticilerin taleplerini dinleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, AA muhabirine, Siirt'te ürün çeşitliliğini artırmak için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

İlçenin daha çok fıstık, nar ve üzümle bilindiğini ancak son yıllarda hurma ve kayısı gibi alternatif ürün yetiştiriciliğiyle de öne çıktığını belirten Şanverdi, "Özellikle hurma çeşitleriyle, kayısı ve benzeri alternatif ürünlerimizle Pervari'yi meyveciliğin merkezi haline getirmek istiyoruz. Meyve yetiştiriciliği için uygun iklimsel koşullara sahip ilçemizde İl Özel İdaresinden alınacak destekle hurma üretimini yaygınlaştıracağız." dedi.

Şanverdi, gelecek yıldan itibaren 10 bin hurma fidanını başta Pervari olmak üzere il genelindeki çiftçilere dağıtacaklarını vurgulayarak, desteklemelerin çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda her yıl artarak devam edeceğini bildirdi.

"Ürettiğim cins az ürün veriyor ama çok kaliteli"

Pervari'ye bağlı Gökçekoru köyü Gökbel mezrasındaki 50 dönüm alanda Trabzon hurması üreten Medeni Özcan da 4 yıl önce alternatif ürün olarak diktiği fidanların bu yıl meyve verdiğini söyledi.

Kasımda ilk hasadı yapmaya hazırlandığını anlatan Özcan, "Ülke genelinde yetiştiriciliği çok az olduğu için piyasası güzel olur diye hurma üretimine yöneldik. Ürettiğim cins az ürün veriyor ama çok kaliteli. Olgunlaşan ürünü kasım ayının ilk haftasında toplayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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