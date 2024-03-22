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Siirt'te İç Sularda Avlanma Yasağı Başlıyor

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Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, iç sularda avlanma yasağının 1 Nisan'da başlayacağını bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için iç sularda, sazangillerin üreme alışkanlıklarına göre bulundukları yerlerin çevresel ve iklimsel şartları göz önüne alınarak 4 bölgeye ayrıldığı, 3'er aylık dönemler halinde sazangillerin avlanılmasının yasaklandığı belirtildi.

Siirt sınırları içerisinde yer alan iç sularda (doğal göl-gölet, baraj göleti, akarsu) sazan, kadife, sıraz, yayın, şabut, tatlısu kefali ve diğer balık türleri için avlanma yasağı döneminin 1 Nisan-30 Haziran olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun avlanması, satışı, nakli ve imalatta kullanılmasının ilgili kanun hükümleri kapsamında yasak olduğu aktarıldı.

Açıklamada, y?????asa dışı avcılık faaliyeti tespiti halinde ilgililer hakkında Su Ürünleri Kanunu kapsamında para cezası uygulanacağı ve avcılıkta kullanılan av araç gereçlerine el konulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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