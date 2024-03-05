Siirt'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Siirt'te toplu silah ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A, Aktaş köyünde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Siirt'te hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, toplu silah ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'nin merkeze bağlı Aktaş köyünde olduğu bilgisini aldı.
Firari, düzenlenen operasyonla yakalandı.???????
İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.