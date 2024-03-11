Siirt'te Gençlik ve Spor Parkı'nda Farklı Branşlarda Kurslar Veriliyor

Siirt'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yakın zamanda hizmete giren Gençlik Spor Parkı'nda farklı branşlarda kurslar veriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Afetevleri Mahallesi'nde faaliyete başlayan parkın sporseverlerin gözdesi olduğunu belirtti.

Parkta judodan atletizme, kort tenisinden futbola kadar 12 branşta düzenlenen kurslarda eğitim verildiğini dile getiren Kısacık, tesisin yetenekli geçleri keşfetmeye olanak sağladığını aktardı.

Kısacık, "Gençlik ve Spor Parkı kısa sürede vatandaşlarımızın ve sporseverlerin ilgi odağı olmuştur. Bundan dolayı çok mutluyuz. Şu anda tesisimizde antrenörlerimiz eşliğinde 12 branşta kurs verilmeye başlandı. Kurs sayısını her geçen gün artırmayı hedefliyoruz. Tüm sporseverleri modern tesislerimize bekliyoruz. Parkta tribün, yürüyüş parkuru, sporcularımız için soyunma odaları bulunuyor." dedi.