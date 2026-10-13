Siirt'te 'Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısı' düzenlendi

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Siirt'te, 2026-2027 sezonuna yönelik "Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, amatör spor kulüplerinin sorunları, talepleri ve yeni sezona ilişkin beklentileri ele alındı.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin taleplerini dikkate aldıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik önemli hizmetler sunduğunu belirten Gül, bu çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ise amatör spor kulüplerinin kentteki faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, kurum olarak kulüplerin taleplerini en üst seviyede karşılamak için çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlığın insanı ve özellikle gençleri merkeze alan çalışmalara önem verdiğini dile getiren Çalgan, "Amatör spor kulüplerimizin bizlerden talep ettikleri ne varsa bunları en üst seviyede karşılama gayretinde olduk, olmaya devam edeceğiz." dedi.

Siirt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Muhtar Akıncı da amatör spor kulüplerinin yaşadığı sorunlara değindi.

Amatör sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, disiplinli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve onları geleceğe hazırlamak açısından önemli olduğunu vurgulayan Akıncı, Siirt'te gençleri sporla buluşturmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için yıllardır özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Kentteki spor tesislerinin mevcut durumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akıncı, tesislerin Siirt'e kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

Akıncı, "Siirt'te amatör spor kulüpleri ekonomik sıkıntı yaşıyor. Kulüpler deplasman giderleri ile sporcuların yemek ve ulaşım masraflarını karşılamakta güçlük çekiyor." diye konuştu.

AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider de toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sporu desteklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de birçok alanda yatırımlar yapıldığını ifade eden Gider, sağlık, altyapı, ulaşımın yanı sıra gençlik ve spor alanında da hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti.

Toplantıda söz alan kulüp yöneticileri de sorun ve taleplerini dile getirdi.

Toplantıda spora katkı sunanlara plaket verildi.

Toplantıya il merkezi ve ilçelerdeki amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA