Siirt'in Şirvan ilçesinde yaban hayvanlarına doğaya yem bırakıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Valilikten yapılın açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Eti Bakır Maden Ocağı İşletmesi Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarının yaşandığı ilçeye bağlı Maden köyünde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Yüksek rakımlı bölgelerde yoğun geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının besin ihtiyacının karşılanması ve yaban hayvanları ile insan çatışmasının önüne geçilmesi amacıyla doğaya, 400 kilogram besi yemi, 200 kilogram da yemek artığı bırakıldı.

Doğa Kuruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce merkez başta olmak üzere Tillo, Şirvan, Pervari, Kurtalan, Eruh ve Baykan ilçe ve köylerindeki yaylalara ise 2 ton 600 kilogram besi yemi (buğday, arpa, mısır) ve 1500 kilogram pazar artığı bırakıldı.