Şi, Trump ve Putin 19 Kasım'da Şıncın'da stratejik istikrar diyaloğunda buluşacak

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Çin'in Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ABD, Çin ve Rusya liderleri, ilk kez "stratejik istikrar diyaloğu" niteliğinde bir üçlü toplantı gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 33. APEC Zirvesi marjında 19 Kasım'da Şıncın'da bir araya gelecek.

Avrupa ve Orta Doğu'daki savaşların, Pasifik'teki güç rekabetinin gölgesinde üç ülkeyi aynı masada buluşturacak toplantı, küresel yönetimin büyük güçlerin iradesiyle şekillendiği yeni bir dönemin kapıda olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Üçlü zirveyi, ABD, Sovyetler Birliği ve İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya düzenini şekillendirdiği Yalta Konferansı ile kıyaslayan değerlendirmeler yapılıyor.

Toplantıda Ukrayna, İran veya Kuzey Kore ile bağlantılı güncel jeopolitik kriz konularına dair bir anlaşma veya çözüm önerisi beklenmese de üç ülkeyi ilk kez bir araya getiren zirve, büyük güçler arasında bir stratejik istikrar diyaloğunun yakın dönemdeki ilk örneği olması dolayısıyla sembolik anlam taşıyor.

Yeni bir Yalta Konferansı mı?

ABD Başkanı Trump'ın, tek taraflı tarife politikaları, egemenlik talepleri ve güç kullanımıyla uluslararası ortamı Amerikan çıkarları lehine yeniden şekillendirmeye çalıştığı bir dönemde iki stratejik rakibi ile uzlaşma arayışına girmesi, İran ile süregelen savaş ve Kongre ara seçimlerindeki yenilgiyle elinin zayıfladığı şartlarda yeni bir denklem kurma niyetini ortaya koyuyor.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa ile ihtilaf içinde olan Rusya ise yüzünü Çin'e dönmüşken uzun zaman sonra ABD ile ortak bir zemin yaratarak elini güçlendirmiş olacak. Zirve, Batı'nın yaptırımlarıyla uluslararası konumu sorgulanan Rus lider Putin'i yeniden dünya sahnesinde söz sahibi bir lider haline getiriyor.

Üçlü zirveye ev sahipliği yapan Çin ise küresel rakibi ABD'yi stratejik ortağı Rusya ile aynı masaya oturtarak küresel düzeni şekillendirmeye aday büyük güç imajını güçlendiriyor.

Her biri kendi öncelikleri olan üç ülkenin küresel güç dengelerindeki yeri göz önüne alındığında, ABD ve Batılı müttefiklerinin NATO, G7, G20 gibi gruplaşmalarla şekillendirdiği, Çin ve Rusya'nın ise Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi gruplaşmalarla alternatif olmaya çalıştığı dünya düzeninin yerine, küresel yönetimin üç büyük gücün iradesiyle şekilleneceği bir "Grup 3" (G3) düzenini alabilir.

Üçlü zirvenin toplanacağının duyurulmasından sonra bazı yorumcular bunu ABD, Sovyetler Birliği ve İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya düzenini şekillendirdiği Yalta Konferansı'na benzeten yorumlar yaptı. Yalta Konferansı, savaş sonrasında eski egemen güç İngiltere, yeni egemen güç ABD ve yükselen güç Sovyetler Birliği'nin küresel etki alanlarını belirleyerek, yeni bir güç dağılımının çerçevesini çizmişti.

Farklılaşan stratejik öncelikler

Öte yandan, üç ülke de oldukça farklı ve kısa vadede uzlaşmaz görülen stratejik önceliklere sahip olduğundan bunun bir güç dağılımı mutabakatına dönüşmesi kolay görünmüyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ABD ve Çin, halihazırda ekonomik, teknolojik ve askeri cephelerde verilen yoğun bir küresel stratejik rekabetin tarafları konumunda. İki ülke, Trump'ın tarife artışlarının tetiklediği restleşmenin sonuçlarını halen tam olarak çözebilmiş değil.

Trump'ın ikinci iktidar döneminde ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.

Taraflar ekonomik ve ticari anlaşmazlık konularında iki yıldır yürüttükleri istişarelerin ardından ancak geçici bir uzlaşmaya varabildi. İki ülke ilişkileri, son dönemde kabul edilen "yapıcı stratejik istikrar ilişkisi" tanımına rağmen her an yön değiştirebilecek kırılgan bir seyir izliyor.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın kurucusu olduğu şirkette görevden alınmasına götüren olaylar zincirini tetikleyen olayın, Çin adına istihbarat topladığı değerlendirilen iş insanı Alice Huang'la ilişkisi olması, güç rekabetinin arka planda ne kadar canlı olduğunu ortaya koydu.

Nükleer taahhüt beklentisi

Üçlü toplantı öncesi, taraflar arasında yapılan tartışmalara dair açıklamalar, zirvenin güncel jeopolitik çatışmaların çözümünden çok nükleer silahlanma konusunda belli sonuçlara odaklanacağını gösteriyor. Taraflar arasında nükleer silahların kontrolü, nükleer silahları kontrol eden sistemlerde yapay zeka kullanımının yasaklanması veya gelecekteki potansiyel bir nükleer savaşa karşı ortak duruş türünden bir mutabakatın açıklanması toplantıdan çıkacak en muhtemel sonuç olarak görülüyor.

Diplomatik kaynaklar, zirveye dair çalışma toplantılarında yapılan tartışmalarda Ukrayna Savaşı'nın ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma sorununun gündem dışı bırakıldığını belirtiyor.

Çin tarafı, Ukrayna sorununun ABD ile Rusya arasında, Kuzey Kore'nin nükleer sorununun ise ABD ile Kuzey Kore arasında ele alınması gerektiği görüşünde.

ABD tarafı, Rusya ile yürütülen nükleer silahsızlanma görüşmelerine Çin'in de taraf olmasını isterken Pekin yönetimi, nükleer silah stokunun bu iki güce kıyasla sınırlı olduğunu öne sürerek karşı çıkıyor.

Tarafların, yapay zekanın nükleer silahları yöneten komuta, kontrol ve iletişim sistemlerinde kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin bir mutabakata yakın olduğu aktarılıyor. Burada da Rusya, askeri inisiyatif özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir komuta kısıtlamasına karşı çıkıyor.

Öte yandan üç ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi 5 üyesinin halihazırda üzerinde uzlaştığı ifadeyi tekrar ederek, "nükleer bir savaşın kazananının olmayacağı, bu yüzden yapılmaması gerektiği" konusunda ortak bir mutabakat açıklamasında bulunacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA