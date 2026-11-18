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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, komünist partiler tarafından yönetilen iki ülkenin stratejik öneme sahip ortak geleceği paylaşan Çin-Vietnam topluluk hedefini daha üst düzeye taşıma konusunda vardıkları mutabakatın bölgesel barışa ve kalkınmaya pozitif enerji sağladığını belirtti.

İki ülkenin denizlerdeki egemenlik iddialarına dair farklılıklarını uygun şekilde yönetmesi gereğinin altını çizen Şi, karşılıklı siyasi güveni ve dayanışmayı güçlendirmenin, her alanda işbirliğini derinleştirmenin ve ortak kalkınma ile refahı ilerletmenin önemini vurguladı.

Vietnam lideri To Lam da ülkesinin Çin'i en önemli stratejik desteği olarak gördüğüne işaret ederek, mevcut uluslararası durumun karmaşıklığı karşısında her iki ülkenin kalkınmasını desteklemek üzere işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Denizlerde istikrarı sağlamak üzere Çin ile birlikte çalışma sözü veren To Lam, gelecek yıl Çin'den devralacakları APEC dönem başkanlığında Asya-Pasifik işbirliğini ilerleteceklerini kaydetti.

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA