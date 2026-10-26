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Shanghai'da 5-10 Kasım'da düzenlenecek 9. Çin İthalat Fuarı için hazırlıklar sürüyor

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Çin'in Shanghai kentinde 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Fuarın ana mekanı Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi olarak belirtildi.

SHANGHAİ, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenecek 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ana mekanı olan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi, 26 Ekim 2026.

Çin'in Shanghai kentinde 5- 10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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