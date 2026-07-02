DEM Parti'den süreç yasası ve Meclis gündemi açıklaması

(TBMM) - Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, süreç yasasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Temmuz ayı sonlanmadan, Meclis ara vermeden bu yasanın gelmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış gözüküyor. Yarın parti sözcümüz Sayın Ayşegül Doğan kamuoyuna ve basına teferruatlı bir açıklama yapacak" dedi. Meclis'in gerekirse ara verme tarihini erteleyebileceğini de söyleyen Temelli, "Önemli olan gerçekten toplumun beklediği yasaların Meclis çalışmalarıyla hayata geçmesi. İllaki Meclis kapanacak diye bir kural yok" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Madımak Katliamı'nın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini belirten Temelli, katliamın arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmadığını savunarak "Madımak katliamıyla yüzleşmek, her şeyden önce sorumlularının arkasındaki güçlerin açığa çıkartılıp yargılanması gerekirken maalesef bu konuda diğer katliamlarda olduğu gibi adeta örtbas edildi. Katliamın sanıkları bile salıverildi. Dün de bu konuda bir araştırma önergesini Meclis'e indirdik. Hafızayı canlı tutmak, bu konuda ihmal edilmiş bir yargılama sürecini yeniden harekete geçirmek için bir araştırma önergesini sunduk Meclis'e. Fakat çok üzüldük. Çünkü diğer partilerin bu konudaki duyarsızlığı adeta bizi yaralamıştır" diye konuştu.

Temelli, bir siyasi partinin sözcüsünü de eleştirerek, "Hatta ismini vermeyeceğim bir partinin sözcüsü Hazreti Ali'yi, Hazreti Hüseyin'i, Madımak'ı siyasete malzeme yapacak kadar aslında bu duygudan yoksun olduğunu göstermiştir. Bunu da bir kez daha burada kınıyorum ve Koçgiri'den Dersim'e, Maraş'tan Çorum'a, Madımak'a kadar katledilen bütün Alevi canları, bütün Alevileri bir kez daha saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR KIŞIN YAPMADIĞI İŞLERİ TEMMUZ'DA YIĞIYOR"

Temmuz ayında Meclis'te yoğun bir yasama gündemi oluşturulduğunu belirten Temelli, iktidarı eleştirdi. Temelli, "Temmuz ayı geldi. Meclis'in klasik bir temmuz sendromu var. Nedir? İktidar kış boyu yatıyor, çalışmıyor. Okullar tatile giriyor, Meclis de tatile giriyor. Perşembe günleri adeta Meclis'in çalışmaması bir gelenek haline geliyor ve nihayetinde temmuza geliyoruz. Temmuzda Meclis ara verecek. Ara veremiyor. Neden? İktidar kışın yapmadığı işleri temmuza yığıyor. Bu yığılma halinde de bir sürü yasa paketi peş peşe geliyor. 'Hadi bunları bir an önce geçirelim ve Meclis'i kapatalım.' Bu yasaların tartışılmasına bile izin vermeksizin bir oldubitti diye getirme aklının hakim olduğunu görüyoruz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesini eleştiren Temelli, düzenlemenin idarenin mahkeme kararlarını uygulamamasının önünü açacağını savunarak "Madde idareye diyor ki 'Sen mahkeme kararına uyma, uymayabilirsin.' Şimdi dünyanın hiçbir yerinde olacak şey değil. Faşist diktatörlüklerde bile tarihte söz konusu olmamış bir uygulamayı biz dün akşam Meclis'ten maalesef geçmesini izledik. Diyelim ki bir idari soruşturma sonucunda meslekten uzaklaştırıldınız. İdare mahkemesine gittiniz. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Siz göreve iade edilmiyorsunuz. İdare diyor ki, 'Ben nihai kararı belirleyeceğim.' Mahkeme olumlu karar verdi, yine sizi göreve iade etmiyor. Siz gittiniz istinaftan da kazandınız, yine göreve iade etmiyor. Danıştay'dan kazandınız, yine göreve iade etmiyor. Nihayetinde sizi göreve iade etme zorunluluğu doğduğunda belki de aradan 10 yıldan fazla süre geçmiş olabilir ve bu mağduriyetin telafisi mümkün değil" diye konuştu.

Temelli, torba kanun uygulamasıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemelerin yeniden yasalaştırılmaya çalışıldığını öne sürdü. 12. Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Temelli, paketin adalet sistemindeki sorunlara çözüm üretmediğini savunarak şöyle konuştu:

"Türkiye'de 12. yargı paketi çıkıyor. Geride bıraktığımız 11 yargı paketini ve bu 12'yi de alt alta dizdiğinizde meselenin bir bilançosunu çıkardığımızda şunu göreceksiniz ki yargı paketleri Türkiye'deki adalet sistemine hiçbir katkı sağlamadı. Türkiye'de çok ciddi bir adaletsizlik söz konusu. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmaya yönelik bu paketler hiçbir rol oynamamış. Tam tersine 12 yargı paketi boyunca bu paketlerin tarihiyle beraber Türkiye'deki adalet sisteminin gelişmelerine bakın. Türkiye'de adaletsizlik daha da kalıcılaşmış, yaygınlaşmış, katılaşmış, adeta karşımızda taraflı ve bağımlı bir yargının işleyişine olanak sağlamış."

"ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEDEN UZAKLAŞMASININ TEMEL NEDENİ EKONOMİK KOŞULLAR"

Bugün AK Parti'nin vereceği öğrenci affına ilişkin kanun teklifine de değinen Temelli, daha önce aftan yararlanan öğrencilerin yeni düzenlemeden yararlanamamasının doğru olmadığını belirtti. Temelli, öğrencilerin eğitim hayatından kopmasının temel nedeninin ekonomik koşullar olduğunu söyleyerek "Evet öğrencilere bu sınav hakkının verilmesi önemli fakat burada da daha önce aftan yararlanan öğrencilerin yararlanmaması gibi bir durum söz konusu. Bu hatadan dönülmeli. Ama şu soruyu da sormak gerekiyor. Bu öğrenciler ne oldu da üniversiteden uzaklaşmak zorunda kaldılar? Bunun en temel nedeni üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamını devam ettirebilecek koşullardan yoksun olması. Başında da tabii ki ekonomik koşullar geliyor" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin ulaşım, barınma, gıda ve beslenme sorunları yaşadığını söyleyen Temelli, öğretim elemanlarının da mevcut ücretlerle bilimsel faaliyet yürütmekte zorlandığını belirterek, üniversitelerin ekonomik ve bilimsel sorunlarını çözmeye yönelik bir düzenleme hazırlanmadığını öne sürdü. Temelli, hazırlıkları süren düzenlemeye ilişkin, "Vakıf üniversitelerine nasıl çökeriz, öğrenci affıyla nasıl popülizm yaparız, dolayısıyla da daha fazla üniversiteyi nasıl zaptırapt altına alırız aklıyla hazırlanmış bir paketin geleceği duyumunu almışız. Paketi görmedik. Önümüzdeki günlerde herhalde bize ulaşacak" dedi.

"NATO'YA DAHA FAZLA KAYNAK AYRILMASI YOKSULLUĞU ARTIRACAK"

NATO'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Temelli, savunma harcamalarının artırılmasının ekonomik sorunları derinleştireceğine dikkati çekerek "Sırf NATO geliyor diye 12 milyar lira harcadılar. 430 bin asgari ücret harcadılar. NATO bu 12 milyarda kalmayacak. Gelecek ve diyecek ki; 'Gayri safi yurt içi hasılada yüzde 5 pay ayırma kararı almıştık. Ne yaptınız?' Türkiye yüzde 2 civarında pay ayırıyordu savunma harcamalarına. Bunu ikiye katla diyecek. Yüzde 5'e çıkar diyecek. Siz silahlanmaya, NATO'ya daha çok kaynak ayırdıkça tabii ki bu yoksulluk yaygınlaşacak" dedi.

"ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA MUTLAKA ZAM YAPILMALI"

Asgari ücretin açlık sınırının gerisinde kaldığını, temmuz ayında zam yapılması çağrısıında bulunan Temelli, "Asgari ücrete temmuzda muhakkak zam yapılmalı. 28 bin lira asgari ücret artık açlık sınırından yaklaşık 10 bin lira daha düşük düzeye kadar gerilemiştir. Bir an önce asgari ücret, açlık sınırının yarısı olarak tarif ettiğimiz rakamlara hızla çekilmelidir. Tabii bunun için başka bir bütçe anlayışına ihtiyacınız var. Başka bir ekonomi anlayışına ihtiyacınız var" dedi.

Mevcut ekonomi politikalarını eleştiren Temelli, kaynakların doğru kullanılmadığını öne sürerek şöyle konuştu:

"Bu anlayışla, bu kadar sermayeye yaslanmış bir anlayışla böyle bir bütçeyi, böyle bir anlayışı hakim kılmak mümkün değil. Başka bir ekonomi mümkün, başka bir bütçe mümkün. Bu kaynaklarımız var. Bu kaynaklar doğru yönetilmediği için biz bugün bu yoksulluk girdabındayız. Bu kaynaklar yoksula, emekçiye, emekliye, kadına, çocuğa, gence yönelmediği için, sadece Türkiye'de yüzde 1'lik kesime yöneldiği için biz bu sorunları yaşıyoruz."

DİYARBAKIR'DA EKNOMİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

Temelli, 4-5 Temmuz tarihlerinde Diyarbakır'da Demokratik Bölgeler Partisi tarafından ekonomi çalıştayı düzenleneceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu yüzden bu konuda yaptığımız çalışmaları daha ileri taşımak amacıyla 4-5 Temmuz'da Diyarbakır'da Çand Amed Kültür Merkezi'nde 'Başka bir ekonomi mümkün' anlayışıyla bileşenlerimizden Demokratik Bölgeler Partisi'nin düzenlediği bir çalıştay yapacağız. Bu çalıştayda demokratik bir ekonomi programını tartışacağız. Yerel demokrasi, yerel yönetimler, yeniden yönetim anlayışı üzerinden yerelin, halkın, toplumun söz, yetki, karar sahibi olabileceği, sömürüye, sömürgeci anlayışa karşı kendi ekonomisini kendisinin yöneteceği bir başka ekonominin, bir başka dünyanın mümkün olabileceğini hep birlikte tartışacağız."

"MECLİS GEREKMESİ HALİNDE ARA VERME TARİHİ ERTELEYEBİLİR"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Temelli, süreç yasasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Temelli, "Bu konuda istişarelerimiz devam etti, etmeye de devam ediyoruz. Görüşmelere de devam ediyoruz. Temmuz ayı sonlanmadan, Meclis ara vermeden bu yasanın gelmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış gözüküyor. Bu konuda dün de MYK'mızda tartışmalar yürüttük. Yarın Parti Sözcümüz Sayın Ayşegül Doğan kamuoyuna ve basına teferruatlı bir açıklama yapacak. Bugünkü görüşmeler neticesinde sizlere bu bilgiyi paylaşıyorum" diye konuştu.

Yasanın Meclis'ten geçmesinin gerekli olduğunu ifade eden Temelli, şöyle devam etti:

"Meclis'e her gelen şey Meclis'ten geçmiyor ama bunun Meclis'ten geçmesi bir zarurettir. Bu konuda diğer partilerin de yaklaşımı şu ana kadar gözlediğim kadarıyla olumlu. İYİ Parti dışında... Dolayısıyla bu hepimizin geleceğini ilgilendiren, Türkiye'nin barışını ilgilendiren, Türkiye'nin gerçekten demokrasiye, hukuk devletine kavuşabilmesi için ilk adımı oluşturacak çok büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla bu sorumlulukla yaklaşmak gerekiyor. Umarım bu kaygılarımız gerçekleşmez. Tam tersine umut hakim olur ve bu yasa da Meclis'ten geçer."

Temelli, Meclis'in gerekmesi halinde ara verme tarihini erteleyebileceğini de belirterek, "Her şeyden önce geç bile kaldı. Çok daha önce gelip geçmeliydi. Meclis tatile girmiyor, ara veriyor. Bu arayı vermeyebilir. Nasıl ki 1 Temmuz'da ara vermesi gibi bir gelenek varken bunu hiçbir zaman gerçekleştirmedik, en erken 15 Temmuz'da ara verdik. Bu sene 20 Temmuz'da olur, 27 Temmuz'da olur, ağustosta olur. Önemli olan gerçekten toplumun beklediği yasaların Meclis çalışmalarıyla hayata geçmesi. İllaki Meclis kapanacak diye bir kural yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA