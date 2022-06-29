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Seydişehir'de üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de üniversite öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Seydişehir'de Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Seydişehir'de Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu yaşandı.

Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler meslek yemini etti.

Protokol üyelerinden diplomalarını alan öğrenciler kep attı.

Törene, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe protokolü, iş insanı Kamil Akkanat, veliler ile çok sayıda davetli katıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Ahmet Cengiz Seydişehir Güncel Haberler

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