Seydişehir'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Seydişehir'de görev yapan kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Polis Büro Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen toplantıyı ilçe Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Demirbağ, yaptı.

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinin ilçede güven ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla alınan tedbirler, aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi, narkotik, trafik ve asayiş olayları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü kademesinde çalışan tüm personele teşekkür eden mahalle muhtarları, mahallelerinin ihtiyaç ve sorunlarını doğrudan birim amirlerine iletme fırsatı bulduğu toplantıda çeşitli asayiş ve güvenlik önlemleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.