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Seydişehir'de lise öğrencileri 100 fidan dikti

19 Aralık 2023 14:37 Güncelleme: 14:38 Abone Ol

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çevreyi Koruma Kulübü öğrencileri, İlçe Orman İşletme Şefliği ile birlikte fidan dikme etkinliği düzenledi. Öğrenciler, fidan yetiştiriciliği ve orman arazilerinin korunması konusunda bilgilendirildi ve ürettikleri fidanlar ilçe halkına dağıtıldı.