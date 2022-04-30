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Seydişehir'de emniyet kemeri denetimi

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de emniyet kemeri denetimi

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Ramazan Bayramı tatili öncesi polis ve jandarma ekipleriyle emniyet kemeri denetimine katıldı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Ramazan Bayramı tatili öncesi polis ve jandarma ekipleriyle emniyet kemeri denetimine katıldı.

Pişkin ve beraberindekiler Otogar Kavşağı'nda ekiplerin durdurduğu araç sürücüleri ve araçta bulunan yolcularla sohbet etti.

Pişkin, gazetecilere, bayram öncesi ve sonrası için etkin şekilde trafik denetimi uygulaması yaptıklarını söyledi.

Ölümcül kazaların en aza indirilmesi için trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirten Pişkin, "Denetimlerde yol kullanıcılarına yönelik el broşürü dağıttık. Trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgilendirmeler farkındalık uygulaması gerçekleştirildi. Şimdiden İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Denetimlere Pişkin'nin yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca ve diğer ekipler katıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Ramazan Bayramı, Deniz Pişkin, Seydişehir, Jandarma, Güncel, Haberler

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