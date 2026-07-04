Ankara'da NATO Zirvesi öncesi kritik güvenlik toplantısı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ev sahipliğinde, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ortaklığında 7-8 Temmuz'da düzenlenecek "2026 NATO Ankara Zirvesi" ile eş zamanlı "Allies in Ankara" programı yapılacak.

SETA'dan paylaşılan basın bültenine göre, Ankara Palas'ta düzenlenecek "Allies in Ankara" programı, NATO üyesi ve ortak ülkelerden bakanları, üst düzey yetkilileri ve güvenlik uzmanlarını küresel güvenlik sınamalarını ele almak üzere bir araya getirecek.

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "'Allies in Ankara', NATO Zirvesi'nin gündemindeki temel güvenlik meselelerini farklı ülkelerden karar alıcılar ve uzmanlarla ele alacağımız önemli bir fikir platformu sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ise yaklaşan NATO Ankara Zirvesi'nin NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olacağını belirterek, "Allies in Ankara" başlıklı konferansın bu bağlamda stratejik topluluklar arasındaki tartışmaları derinleştireceğini ve tarihi zirvenin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak önemli bir zemin oluşturacağını vurguladı.

Resmi NATO Zirvesi süreçlerine paralel olarak dinamik bir tartışma ve bağlantı kurma alanı sunacak "Allies in Ankara", 2 gün boyunca çeşitli panellere, yuvarlak masa toplantılarına ve yan etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın karşılama konuşmasıyla başlayacak.

Ardından SETA ve MSC'nin ortaklığında düzenlenecek "Looking Ahead to the Ankara Summit (Ankara Zirvesi'ne Doğru)" başlıklı oturumun ilk bölümünde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MSC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Benedikt Franke'nin moderatörlüğünde zirvenin gündemini değerlendirecek.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilecek 2'nci bölümde de üst düzey konuşmacıların katılımıyla bir panel düzenlenecek.

Program kapsamındaki oturumlar

Program kapsamında SETA ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Beyond the Post-Cold War Order: Navigating an Era of Strategic Uncertainty (Soğuk Savaş Sonrası Düzenin Ötesi: Stratejik Belirsizlik Çağında Yol Almak)" başlıklı paneli düzenleyecek.

Oturumda, büyük güç rekabetinin derinleştiği ve uluslararası düzenin temel kabullerinin sorgulandığı bir dönemde NATO'nun, bölgesel güçlerin ve küresel istikrarın geleceği tartışılacak.

SETA, Forward Thinking ile "Steps Toward a Sustainable Future in the MENA-Gulf Region (ODKA-Körfez Bölgesinde Sürdürülebilir Bir Geleceğe Doğru Adımlar)" başlıklı yuvarlak masa toplantısına da ev sahipliği yapacak. Bölgesel diyalog, egemenlik, ekonomik işbirliği ve ortak güvenlik başlıklarının ele alınacağı toplantıda, Orta Doğu-Kuzey Afrika (MENA)-Körfez bölgesinde sürdürülebilir bir güvenlik mimarisinin imkanları değerlendirilecek.

SETA, ROKETSAN ve ASELSAN işbirliğinde düzenlenecek "Inside the Architecture: Türkiye's Defense Industry as a Structural Asset for NATO (NATO Savunma Mimarisinin Yapıtaşı Olarak Türkiye'nin Savunma Sanayisi)" başlıklı panelde de Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesinin NATO'nun üretim, caydırıcılık ve birlikte çalışabilirlik hedeflerine sunduğu katkılar ele alınacak. Panelin moderatörlüğünü SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Yeşiltaş üstlenecek.

SETA'nın uluslararası akademik yayıncılık markası Insight Turkey de "NATO's Ankara Moment: From Consolidation to Burden Sharing (NATO'nun Ankara Dönemi: Konsolidasyondan Külfet Paylaşımına)" başlıklı akşam oturumuna ev sahipliği yapacak. Oturumda, NATO'nun değişen stratejik gündemi, müttefikler arasında yük paylaşımı, savunma yatırımları ve Türkiye'nin İttifak içindeki konumu değerlendirilecek.

Yan etkinlik programı

Etkinlik takvimi kapsamında, Baltık ve Karadeniz güvenliğinden savunma sanayisi dayanıklılığına, yapay zeka ve bilişsel güvenlikten kadın liderliğine kadar geniş bir yelpazede çok sayıda panel, yuvarlak masa toplantısı ve resepsiyon düzenlenecek.

7-8 Temmuz'da toplam 40 farklı oturumun gerçekleştirileceği programda, Avrupa'nın savunma hazırlığı, NATO'da yük paylaşımı, Ukrayna'nın gelecekteki güvenlik mimarisindeki rolü, Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesi ve müttefikler arasında birlikte çalışabilirliğin güçlendirilmesi gibi kritik başlıklar ele alınacak.

Program, otonom sistemler, siber tehditler, kritik altyapıların korunması, deniz güvenliği, Orta Doğu ve Akdeniz'deki gelişmeler, enerji ve ulaştırma koridorları ile toplumsal dayanıklılık gibi güncel güvenlik meselelerini, karar alıcılar, uzmanlar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı biçimde tartışmaya açacak.

Detaylı programa ve kayıt bağlantılarına "Allies in Ankara" internet sitesinden ulaşılabilecek.

"MSC Family & Friends" resepsiyonu

Etkinlik kapsamında, Ankara Palas'ın tarihi bahçesinde geleneksel "MSC Family & Friends" resepsiyonu düzenlenecek.

Resepsiyon, karar alıcılar ve uzmanlar arasında gayriresmi diplomasiye ve üst düzey temasların geliştirilmesine imkan sağlayacak.

Resepsiyona çok sayıda ülkeden devlet, savunma ve dışişleri bakanları düzeyinde katılımın yanı sıra uluslararası kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarının yöneticilerinin de iştirak etmesi bekleniyor.