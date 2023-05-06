Serkan Aksarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Serkan Aksarı'nın eşi kim, çocuğu var mı?

Serkan Aksarı Gazetecilik mesleğine Elazığ'da başlayan tecrübeli haberci 1980 doğumludur, Başarılı spiker Trakya Üniversitesi Radyo-Tv Yayımcılığı bölümü mezunu olup aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.

2020'DE ÖDÜL ALDI

Sırasıyla Hilal TV, İBB Medya A.Ş, Akit TV, TGRT Haber ve Ulusal Kanal'da çalıştı. Aksarı, 2019 yılında Spikerler Platformu tarafından Yılın En İyi Haber Spikeri seçildi, 2020 yılında ise Dünya Basın Mensupları Derneği tarafından Yılın En İyi Sabah Yayını Sunucusu ödülüne layık görüldü.

EVLİ VE İKİ OĞLU VAR

Yaptığı özel haberlerle de adından söz ettiren Serkan Aksarı, aynı zamanda farklı platformlar ve organizasyonlarda moderatörlük ve sunuculuk yapmaktadır. Kişisel Gelişim alanında eğitim ve seminerlerde veren Serkan Aksarı iyi bir motivasyon konuşmacısıdır. Özellikle hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili hitabet gibi kişisel gelişim alanlarında uzman olan Aksarı'nın yakında zamanda okurlarla buluşması beklenen birde kitap hazırlığı vardır. Serkan Aksarı, fizik öğretmeni Süheyla Aksarı ile evli olup çiftin Muhammed Utku ve Ali Erkan adında iki oğlu vardır.