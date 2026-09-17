Serik'te spor salonunun önüne bırakılan çanta çalındı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir spor salonunun önüne bırakılan çantanın, bir kişi tarafından çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kökez Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir spor salonunun sahibi Serkan Temiz, akşam saatlerinde iş yerini kapattığı sırada yanında bulunan çantasını kapının önüne bıraktı.

İş yerini kilitledikten sonra çantasını unutan Temiz, evine gittikten sonra durumu fark ederek yeniden salona döndü.

Çantasını bıraktığı yerde bulamayan Temiz, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, bir kişinin iş yerinin önüne gelerek çantayı alıp bölgeden uzaklaştığını gördü.

Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu belirten Serkan Temiz, "Akşam saat 20.00 sıralarında iş yerimi kapatırken çantamı kapının önüne koydum. Dalgınlıkla çantamı burada unutup gittim. Eve gidince fark ettim. Geri döndüğümde çantam yerinde yoktu. Kameralardan baktım, çantayı alanları gördüm. İçerisinde önemli bir şey yoktu ama olabilirdi. Bu olay beni çok üzdü. Olmaması gereken bir şey bizi çok üzdü. 3-4 kişi geliyor. Yaşları da olgun. 40-45 yaşlarında. Bir tanesi sağa sola bakmadan karşıdan gelip direk çantayı alıp gidiyor." dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısından gelen 3 kişiden birinin bir süre sonra iş yerinin önüne yöneldiği, çevreye bakarak kapının önündeki çantayı aldığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA